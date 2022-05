Colonnine di ricarica per mezzi elettrici, a Borghetto pubblicata la manifestazione d'interesse per la fornitura e l'installazione

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito una manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su spazi pubblici.



Il bando prevede il posizionamento di almeno 4 postazioni di ricarica in altrettanti punti del paese.



“Le zone di installazione- dichiara il sindaco uscente Giancarlo Canepa - sono state individuate cercando di coprire nel modo più omogeneo possibile tutte le zone del paese. I veicoli elettrici sono sempre più diffusi e abbiamo ritenuto che fosse necessario e non più procrastinabile attivarci per iniziare a garantire, per poi implementare ulteriormente, un servizio che fino ad oggi non era presente nel nostro paese. Favorire e promuovere la mobilità ecosostenibile è un dovere di ogni amministrazione pubblica”.



Le colonnine previste sono di varie potenze per poter soddisfare tutte le tipologie richieste dal mercato e la realizzazione di eventuali stalli di ricarica rapida forniranno maggiore punteggio in sede di aggiudicazione del bando, analogamente alla fornitura di stazioni di ricarica per le biciclette elettriche.



I primi siti individuati per l’installazione delle colonnine sono: Vico Teano lato Aurelia, Piazza Caduti sul Lavoro, Piazza Gramsci e Via Aurelia altezza Passo Saleo.