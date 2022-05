Scoperta di Lanzarote, medaglia alla memoria al professor Enrique Perez Parrilla

A Lanzarote le culture italiana e canaria, unite, rendono omaggio alla memoria di Enrique Perez Parrilla.

Nel quadro delle manifestazioni che l’Accademia di Scienze, Ingegneria e Umanistica di Lanzarote (A.C.I.H.L.) organizza annualmente in ricordo dello scienziato (fisico) canario Blas Felipe Cabrera, il cui svolgimento è previsto nelle giornate del 25, 26 e 27 maggio, il Comitato Internazionale del VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello, la Società Dante Alighieri-Comitato delle Isole Canarie, e l’Associazione degli Italiani Amici di Lanzarote, in collaborazione con la stessa Accademia, renderanno pubblico omaggio alla memoria del professor Enrique Perez Parrilla, scomparso il 14 agosto 2021, insigne docente di fisica e matematica, già parlamentare, quattro volte eletto presidente del Cabildo di Lanzarote e sindaco della città di Arrecife, capitale dell’Isola di Lanzarote.

L’evento commemorativo della eminente personalità lanzaroteña avrà luogo nella giornata di mercoledì 25 maggio alle ore 19 nello splendido Salone dell’Associazione culturale “Sociedad Democracia”, situata nella Avenida D.Rafael Gonzalez Hernandez,19 in Arrecife.

La figura di Enrique Perez Parrilla sarà ricordata solennemente dall'avvocato Alfonso Licata, presidente delle diverse Associazioni culturali promotrici dell’iniziativa, per la sua umanità, la grande amicizia che lo legava agli italiani e il suo impegno culturale profuso in favore di vari progetti di matrice italiana (tra l’altro di varie esposizioni pittoriche di opere di artisti italiani, fu co-promotore delle celebrazioni del settimo centenario della scoperta di Lanzarote per merito del navigatore italiano di Varazze Lanzarotto Malocello e membro del Comitato d’Onore, e, da ultimo, fu socio fondatore del Comitato estero della Società Dante Alighieri delle Isole Canarie), mentre a sua volta il professore Francisco Gonzalez De Posada, presidente de la A.C.I.H.L., parlerà dell’illustre personaggio e dei suoi meriti dal punto di vista scientifico e in particolare nell’ambito della Matematica e della Fisica, di cui era studioso e docente.

Nel corso della cerimonia, alla quale saranno invitati i rappresentanti delle Istituzioni locali canarie e dei mezzi di comunicazione della carta stampata e radio televisivi, l’avvocato consegnerà alla vedova, Doña Nieves Rosa Hernandez Gorrin, un attestato ufficiale di benemerenza rilasciato alla memoria di Enrique Perez Parrilla nella riconosciuta qualità di Socio Onorario perpetuo dalla Sede Centrale di Roma della Società Dante Alighieri, firmato dal presidente, professore Andrea Riccardi e altresì, a nome del Comitato del VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Canarie da parte di Lanzarotto Malocello, la medaglia ufficiale celebrativa dell’evento storico-geografico voluta dal Governo italiano, realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato, in edizione limitata in occasione della importante ricorrenza.