Finale, appalto pluriennale da 400mila euro per la gestione del verde. Lo sfalcio bordo strada "in house" alla Finale Ambiente

Non solo grandi opere in cantiere a Finale. L'attenzione dell'Amministrazione Frascherelli pare intenzionata a concentrarsi sullo stanziamento di risorse su asfalti, manutenzione stradale e cura del verde urbano.

Lo spiega in una nota il sindaco Ugo Frascherelli: "Le grandi opere sono in parte già avviate (Lungomare Varigotti, scogliera di difesa di Varigotti), in parte prossime alla partenza (Piazza Abbazia, Lungomare Migliorini, difesa costa Marina, passerella San Donato, Via Mimose e Piazza Toscana) e su altre stiamo seguendo ancora l'iter progettuale ed autorizzativo con avvio dei lavori probabilmente nel 2023 (Via Dante e Via Brunenghi su tutte)".

"Oltre a questo concentriamo sforzi e attenzioni sulle manutenzioni cittadine investendo 400mila euro per un appalto pluriennale sul verde e 300mila euro sugli asfalti cittadini - aggiunge il primo cittadino - Questi ultimi li avvieremo concretamente dopo la stagione estiva, mentre sull'appalto del verde avviamo un percorso inedito per la nostra città".

"Ormai le nostre maestranze non sono più presenti in numero sufficiente a gestire tutto il verde cittadino - spiega l'assessore Guzzi, delegato ai Lavori Pubblici - Con un appalto di questo tipo puntiamo ad avere un adeguato supporto alle nostre attività interne, e quindi essere più efficaci ed efficienti nelle risposte alle diverse esigenze del territorio, con maggior cura e attenzione a decoro e immagine".

Agli impegni già citati si aggiungono, continua Guzzi, "anche 225mila euro di appalto per lo sfalcio bordo strada. Su questa partita siamo colpevolmente in ritardo, solo ora abbiamo trovato le necessarie risorse e stiamo avviando l'affido in house per 5 anni alla nostra società partecipata Finale Ambiente Spa (il primo anno 225 mila euro poi 129 mila euro annui) che potrà programmare e gestire un'attività di medio-lungo termine con un affido adeguato".