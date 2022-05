Iulia Augusta, concerto e passeggiata archeologica con il Rotary Club

Si chiuderà con un concerto sul Belvedere di Santa Croce la passeggiata archeologica sulla via Iulia Augusta organizzata per domenica 29 maggio, alle ore 17, dal Rotary Club di Albenga e guidata dal prof. Bruno Schivo.

Come nella Alassio degli anni Settanta, dal suggestivo punto panoramico di Santa Croce il pubblico potrà godere gratuitamente del concerto dell’Ensemble Mistralia, con una vista impareggiabile sul golfo di Alassio.

La passeggiata e l’evento, patrocinati dai Comuni di Alassio e di Albenga, sono a ingresso libero. Il ritrovo è fissato alle ore 15 ad Albenga, presso il Caffè Letterario in piazza del Popolo. L’arrivo è previsto alle ore 16.30 presso il Belvedere di Santa Croce.

Il concerto dell’Ensemble Mistralia avrà inizio alle ore 17.00. Assecondando la direzione da cui soffia il vento Mistral (Maestrale) il quintetto (proff. Michele Menardi Noguera: flauti; Luca Sciri: clarinetto; Roberto Rebufello: sax; Leonardo Ferretti Gallino: pianoforte; Giovanni Piccardo: percussioni e basso tuba) propone un viaggio musicale a tappe che dalle isole Britanniche conduce verso Oriente, portando, tra musica celtica, della Resistenza Italiana, occitana, balcanica, mediorentale e klezmer, un messaggio di tolleranza e condivisione culturale fra i popoli.

La Via Iulia Augusta, con il suo patrimonio archeologico, rappresenta uno dei centri di azione del Rotary Club di Albenga, che a partire dal 2013 si è occupato con continuità della riqualificazione del tratto di strada romana che collega Albenga e Alassio. Il service si è occupato di tutelare un patrimonio storico-naturalistico unico, ma per troppi anni consegnato all’incuria e al degrado, e ha portato ad alcune migliorie per la fruizione dell’itinerario archeologico attraverso la collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Liguria, con la Protezione Civile di Alassio e di Albenga, con l'istituto Internazionale di Studi Liguri e con diverse realtà del volontariato locale.