Qualcuno ha detto bugie? Ecco servita la storia del dolce tipico di Carnevale

Se in Piemonte e in Liguria restiamo fedeli al nome di bugie, nel Lazio e in buona parte del Centro Italia vengono chiamate frappe, mentre in Toscana diventano cenci, termine che richiama la loro forma sottile e leggera. Spostandosi verso il Veneto, si trasformano in galani, un nome che evoca l’eleganza e la leggerezza di questi dolci friabili. In Emilia-Romagna e nelle Marche si parla di sfrappole, mentre in Sardegna prendono il nome di meraviglias, un termine che già preannuncia il loro sapore irresistibile. In Lombardia, invece, sono note come chiacchiere, un nome diffuso anche in altre regioni come Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e che sembra raccontare il loro ruolo di protagoniste nelle tavolate allegre e chiassose del Carnevale.