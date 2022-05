La riserva naturale dell’Adelasia celebra la Giornata Europea dei Parchi con le nuove api posizionate a Cascina Miera

Anche la riserva naturale dell’Adelasia celebra la Giornata Europea dei Parchi che si rinnova ogni 24 maggio e da il benvenuto alle api che da qualche giorno sono ospitate presso Cascina Miera nelle 4 arnie collocate alle spalle della struttura.

Nel frattempo proseguono le attività di monitoraggio di specie faunistiche di interesse conservazionistico, selezionate sulla base della grande importanza ecologica che rivestono nei confronti dell’area protetta.

La Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia è stata istituita con la Legge Regionale n. 65 del 2009 e la gestione è affidata alla Provincia di Savona. Si estende su un territorio pari a 1273 ettari ed è localizzata all'interno del Comune di Cairo Montenotte, al confine con il territorio del Comune di Savona. Nella Riserva è situato il Rifugio Escursionistico Cascina Miera, proprio nei pressi della faggeta più bella e ricca di alberi secolari.

La riserva è quasi interamente ricompresa all'interno della ZSC "Rocca dell'Adelasia" ed è attraversata da numerosi sentieri escursionistici, tra i quali l'Alta Via del Monti Liguri oltre al sentiero Bormida Natura (maggiori informazioni QUI).

I Parchi e le Aree protette costituisco un patrimonio unico e prezioso da vivere e da tutelare. Ogni anno il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. In Italia i primi Parchi furono creati nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (maggiori informazioni QUI).