Albenga, Tomatis (FdI): "In via Milano regna il degrado"

"Su via Milano l’amministrazione procede al rallentatore e forse considera quella zona come un’area di serie B". Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

"Da poche settimane l'amministrazione ha ricevuto le opere di urbanizzazione definite attraverso l’apposita convenzione e già si trovano in stato di abbandono. E’ bastato un sopralluogo per verificare che il parcheggio attorno all'edificio è già in stato di degrado e abbandono con erbacce altissime e soprattutto piene di ogni genere di spazzatura. Il parco giochi che tra l’altro è di nuova concezione e soprattutto l’ultimo ad essere realizzato in città con tappeti antiurto e dotato di ogni accorgimento per la sicurezza dei bambini già mostra i primi segni di decadenza con bottiglie di birra sparse sul tappeto".

"Situazione che – sottolinea Tomatis – rende di fatto l’area pericolosa per i bambini. Chiediamo quindi all'amministrazione di dedicare la stessa attenzione che sta dedicando alle aiuole presenti nel centro cittadino che sono l’epicentro delle manifestazioni anche per le aree periferiche della città".

"E’ nostra convinzione, infatti, che anche queste zone debbano rientrare in quell'elenco di continui interventi di pulizia, controllo e manutenzione per tutelare il decoro della città" conclude Tomatis.