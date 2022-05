“Immagine e gesto: Dialogo tra arte e cura”: lunedì 30 maggio l'evento organizzato dal Dipartimento di Salute mentale di Asl 2

Lunedì 30 maggio presso la Sala Sibilla del Priamar di Savona si terrà il convegno “Immagine e gesto: Dialogo tra arte e cura” organizzato dal Dipartimento di Salute mentale di ASL 2 per raccontare la decennale esperienza che utilizza l’arte, il gesto artistico e il momento creativo come strumento di cura dei propri pazienti.

Ricorrere all’esperienza creativa nel percorso di cura dei pazienti psichiatrici è il focus di questa progettualità che ha coinvolto per diversi anni non solo gli operatori della Salute mentale e le persone prese in carico dal Servizio ma anche insegnanti ed artisti.

Ciò che si è voluto portare avanti è un‘esperienza capace di costruire ponti e collegamenti fecondi tra medicina, neuroscienze, espressione artistica e psicoterapia.

Un approccio senza dubbio inconsueto ma basato su pilastri e fonti (basi)conoscitive che spaziano dall’ambito medico psicologico a quello neuroscientifico, ma anche filosofico, pedagogico ed artistico.

Il Convegno è stato realizzato grazie al sostegno di Comune di Savona, Fondazione De Mari, Gruppo La Redancia, Un Club per amico oltre che grazie alla collaborazione di numerosi enti e associazioni operative sul territorio savonese.

Al convegno del 30 maggio fanno da corollario momenti espositivi in diverse location della città: GIG - Generazione in gioco di Corso Italia, Centro Riabilitativo la fattoria terapeutica, la Fortezza del Priamar all’interno delle quali è possibile vedere una selezione delle produzioni artistiche realizzate in questi ultimi anni e segno concreto e tangibile della progettualità portata avanti da tutti gli attori coinvolti.

Da sabato 28 a lunedì 30 maggio non mancheranno inoltre esperienze e performance artistiche di varia natura [vedi PDF allegati].

L’incontro al Priamar e le iniziative collegate sono a ingresso libero e aperte a tutta la cittadinanza interessata.