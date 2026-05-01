Buon Primo Maggio!

La Festa del Lavoro non è una semplice ricorrenza sul calendario, ma il sedimento di una lotta sociale nata da un’equazione precisa: "8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire". Questo slogan, coniato in Australia nel 1855, divenne il manifesto di una generazione di operai che, tra Europa e America, viveva turni massacranti fino a 16 ore giornaliere.

Il baricentro della protesta si spostò negli Stati Uniti nel maggio del 1886. Durante uno sciopero nazionale per le otto ore, l’epicentro divenne Chicago. Il 3 maggio, davanti alla fabbrica McCormick, la polizia aprì il fuoco sugli operai, provocando le prime vittime. La tensione culminò il giorno seguente in Haymarket Square: l'esplosione di un ordigno e la conseguente sparatoria portarono alla morte di diversi agenti e manifestanti.

Il processo che seguì, conclusosi con la condanna a morte di cinque militanti anarchici (i "martiri di Chicago"), trasformò quella data in un simbolo globale di ingiustizia e rivendicazione.

Paradossalmente, proprio gli Stati Uniti scelsero di distanziarsi da quella data. Nel 1894, il presidente Grover Cleveland, temendo che il 1° maggio alimentasse derive socialiste, istituì il Labor Day il primo lunedì di settembre.

In Europa, invece, la Seconda Internazionale di Parigi (1889) consacrò il 1° maggio come giornata di lotta unitaria. In Italia, la festa ebbe vita travagliata: celebrata per la prima volta nel 1890, fu soppressa dal regime fascista nel 1925 e ripristinata solo nel 1945, all'indomani della Liberazione.

Il valore del lavoro ha permeato ogni ambito della cultura del Novecento. Dai manifesti socialisti di Walter Crane, che vedeva nel treno l'avanzata del progresso operaio, alle allegorie primaverili della rivista L'Aurora. Nel 1970, Adriano Celentano scosse l’Italia post-"autunno caldo" con Chi non lavora, non fa l'amore. Inizialmente letta come una critica agli scioperi, la canzone fu poi rivendicata dall'artista come una satira dei detrattori delle proteste. Se Sigmund Freud identificava nel lavoro uno dei due pilastri della salute mentale (insieme all'amore), la Chiesa Cattolica ne riconobbe il valore sociale nel 1955, quando Papa Pio XII istituì la festa di San Giuseppe lavoratore, sovrapponendo la figura del falegname di Nazareth alle tute blu delle fabbriche.

Oggi il 1° maggio resta il promemoria di un equilibrio faticosamente raggiunto tra dignità professionale e vita privata, una struttura sociale che continua a definire la nostra identità collettiva.