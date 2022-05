Andora: il 2 giugno ospita la prima edizione della "Repubblica del Rock", concertone dalle 10 all’1 di notte

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, Andora ospita la prima edizione de La Repubblica del Rock - il Concertone. Una non stop musicale dalle 10 del mattino fino all’una di notte presso il Parco delle Farfalle di Andora in cui verrà celebrata la festa Nazionale.

L’evento ha il patrocinio di Regione Liguria, AFI, FIPI e SIAE, nasce un grande evento musicale dedicato al Rock con le migliori band dello stivale, per celebrare la Festa della Repubblica Italiana in veste rock.

“Andora ha ospitato molte iniziative legate al mondo della musica e dello spettacolo – spiega l’organizzatore Raf Denaro - Negli ultimi anni ha proposto concerti di grandi nomi, come Edorardo Bennato, Nomadi, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, pertanto è stata individuata come location ideale per ospitare la data zero di un evento nazionale di questa portata.”

Solo alcune anticipazioni sugli artisti protagonisti de La Repubblica del Rock 2022, manifestazione che sarà condotta da Gigio D’Ambrosio di Radio RTL 102.5 e da Alex Peroni (Radio 105, Radio Rai, RTL 102.5). I nomi delle 34 band rock protagoniste del concertone verranno annunciate a breve.

E' confermata la presenza dei Gazosa, recentemente usciti con il singolo rock “L’italiano”, band recentemente ricostituita dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Big nel 2002. Annunciati anche Shard con il grande Ricky Portera.

“Le band sono state scelte in base alla preparazione artistica, alle esperienze pregresse ed il nostro intento è quello di offrire un Concertone fatto di ogni sfumatura di rock. Siamo orgogliosi di poter dire che quasi tutte le regioni italiane sono rappresentate dalle band partecipanti al Concertone” dichiara” ha dichiarato Leo Giunta.

L’evento ha il sostegno del mondo della istituzioni che tutelano la musica.

“L'Italia musicale – spiega Franco Donato, Direttore FIPI - è rappresentata da istituzioni che hanno una lunga storia ed esperienza. Insieme a me, anche AFI con Sergio Cerruti e SIAE con Mario Lavezzi fin da subito si sono dimostrati entusiasti di sostenere La Repubblica del Rock, una manifestazione di grande importanza negli intenti e di grande attualità che sposa il desiderio di tutti di tornare live dopo gli anni della pandemia”.

Un evento che darà spazio anche ai gruppi emergenti.

“Lavorando da anni nello scouting di artisti emergenti, ho incontrato un numero infinito di gruppi musicali ed il talento ed il potenziale delle band rock è una concreta risorsa per il nostro Paese. Il rock è sempre stato un genere pulsante e mai come in questo periodo storico il rock italiano sta dominando a livello internazionale: è il momento perfetto per dare alle band più determinate una concreta opportunità.” Spiega Mary Tondato di MTmusic.

Non mancheranno inoltre degli ospiti appartamenti al filone più pop in rappresentanza dello Stato, che oltre ad avere fama internazionale, si sono distinti ricevendo onorificenze dalla Repubblica Italiana: attesa Manuela Cricelli, cantante e attrice di Roccella Ionica che oltre ai numerosi Premi musicali vinti, ha ricevuto la nominata di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana; Eliza G, cantante italiana vincitrice in carica del Cerbul De Aur, festival del circuito Eurovision, recentemente voluta dal Governo Italiano in occasione dell'evento per celebrare l'eccellenza italiana all'estero cantando al Senato della Repubblica, in diretta su Rai1 in eurovisione; Valentina Tioli cantautrice emiliana, collabora come featuring con Mr. Rain, Two Fingerz e Dargen D'amico e ha cantato la sua “Se tu sei con me” al Concerto di Natale in Vaticano trasmesso su Canale 5 il 24 dicembre 2021 dopo aver ricevuto il premio da AFI come miglior musica: di lei la Pop Star Anastasia scrive "I love her and her vibe”.

L’evento è coorganizzato da Raf Denaro con il comune di Andora, da Mary Tondato di MTmusic, dall’ideatore del marchio Leo Giunta, produttore e manager discografico, autore e talent scout e ideatore di format e contest musicali di successo, nonché il “nome” di Sanremo Rock e da Franco Donato, Direttore FIPI ed ex Presidente AFI e Commendatore della Repubblica Italiana.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

Dettagli evento sito web: https://www.larepubblicadelrock.it

Per informazioni: repubblicadelrock@gmail.com.