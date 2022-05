Borghetto S. Spirito, prosegue la bonifica interna dell’ex Oleificio Roveraro. Canepa: "Intervento atteso da molti anni"

Le lavorazioni, che hanno un costo complessivo di circa 600 mila euro ,sono particolarmente complesse per via della tipologia di materiale presente e per la conformità dei luoghi e sono svolte sotto la stretta sorveglianza da parte di Asl.

“Se il progetto di Rigenerazione fosse stato presentato qualche mese fa - prosegue il Canepa - avremmo avuto a disposizione le tempistiche tecniche per poterlo approvare. La riqualificazione totale della Roveraro con la contestuale cessione al Comune di più di 4.300 mq di aree per grossa parte destinate ad essere allestite a verde pubblico, costituisce una svolta unica ed irripetibile per il paese. Terminare l’iter sarà sicuramente una priorità in caso di riconferma per il secondo mandato”.