Iniziata la demolizione della Caserma Turinetto ad Albenga. Come direbbe Jovanotti "È l’inizio di una nuova era" (FOTO e VIDEO)

Demolire per ricostruire, ma non è un colpo di spugna sul passato, bensì un ricordo forte, grato e indelebile, un luogo che era dei giovani e torna ai giovani, anche se in un’altra veste: sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex Caserma Turinetto. Il primo passo vero il nuovo Polo Scolastico che la città attende da molto tempo.

Una grande emozione per chi vive o ha vissuto ad Albenga, con il ricordo ancora vivo di quelle camionette piene di giovani che si potevano incontrare durante i loro trasferimenti, o in libera uscita la sera o ancora quando si teneva la cerimonia del “Giuramento” e si potevano vedere intere famiglie in visita nella città delle torri. Dentro quella caserma ci sono ancora le emozioni di quei ragazzi, i loro sogni; si sentono ancora le voci acerbe, che qualcuno, forse temendo potessero perdersi, ne ha lasciato traccia su tavole e carta, a testimonianza di un periodo vissuto proprio lì. Da lì l’Amministrazione riparte per dare alla città un nuovo Polo Scolastico, che vedrà quindi altri giovani, altri sogni e altre emozioni.

Questa mattina, venerdì 27 maggio, il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi, l’assessore Marta Gaia, la consigliera Claudia Ramò, la dirigente dei lavori pubblici Franca Briano si sono recati presso l’ex Caserma Turinetto dove sono iniziati i lavori di demolizione ad opera della ditta I.GE.CO (Impresa Gestione Costruzioni srl Unipersonale di Latina) aggiudicatrice dell’appalto da 2 milioni di euro.

“Oggi è un giorno importante per la nostra città – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – . È un giorno che entrerà nella storia. Sono iniziati, infatti, i lavori di demolizione della Caserma Turinetto, vero e proprio simbolo di Albenga e luogo dove sono passati migliaia di giovani provenienti da tutta Italia”.

“Mi piace pensare che un posto che ha significato tanto nella vita di molti giovani, sarà dedicato ad altri ragazzi che porteranno avanti il loro percorso di studi in un Polo Scolastico all’avanguardia, la cui realizzazione speriamo possa partire già nei prossimi anni – prosegue Tomatis -. Dopo la messa in sicurezza delle aree, la ditta I.GE.CO nella giornata di ieri ha dato il via demolizione vera e propria che dovrebbe concludersi entro la fine dell’estate”.

“È nostra intenzione preservare alcuni elementi della Caserma per conservarne il ricordo – assicura il sindaco -, come ad esempio il portale, le mura e le targhe di marmo che vi erano presenti”.

“Un’opera pubblica che cambierà il volto dell’offerta scolastica dei licei dando risposte non solo ai nostri ragazzi, ma a un bacino che guarda a tutto il comprensorio – aggiunge il vicesindaco Alberto Passino -. Per questo ringrazio l’ufficio lavori pubblici che ha portato avanti tutte le fasi di questo progetto e che presta sempre una particolare attenzione agli interventi relativi all’edilizia scolastica”.