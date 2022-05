Meteo, maltempo e brusco calo delle temperature

Tra sabato e domenica una perturbazione porterà piogge e temporali un po’ su tutto il Nordovest, con un netto calo delle temperature per domenica. Per qualche giorno quindi torneremo a valori più in media con il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 27 e sabato 28 maggio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con classico sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini tra pomeriggio e sera, che occasionalmente potranno generare locali rovesci o deboli temporali. Nella serata di sabato 28 aumento della nuvolosità a partire da est per l’ingresso di aria più fredda, con sviluppo di fenomeni anche molto forti in spostamento verso ovest nel corso della nottata.

Temperature ancora piuttosto calde, con massime comprese tra 27 e 30 °C, in leggero calo domani. Minime che domani mattina saranno comprese tra 18 e 21 °C. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza, in prevalenza dai quadranti settentrionali. Sabato sera aumento dell’intensità per venti da est.

Domenica 29 maggio

In nottata molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali soprattutto su fascia alpina e cuneese. Dalla mattinata graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire da est e sole al pomeriggio. Temperature in netto calo, con minime tra 12 e 16 °C, e massime tra 18 e 22 °C. Venti da deboli a moderati da est o nordest, in calo di intensità nel corso della giornata. Locali rinforzi forti da nord su Liguria centro-occidentale in nottata.

Tendenza successiva

Da lunedì graduale rialzo della pressione con bel tempo e graduale aumento della temperatura a partire da mercoledì, con una probabile nuova fase estiva nel fine settimana.

