Perdita servizio scuolabus a Varazze, sindacati ancora contro Tpl Linea: "Problema organizzativo, non si può continuare nell'incertezza"

Dopo la preoccupazione espressa nei giorni scorsi dalla Rsu dell'azienda, Tpl Linea finisce nel mirino anche delle segreterie delle organizzazioni sindacali per la perdita dell'appalto per il servizio di scuolabus a Varazze.

Lo affermano in una nota sottolineando ancora una volta come sia da respingere "l’affermazione che la causa sia il costo del lavoro" ma che la vera natura del problema, "dopo il mancato finanziamento del progetto 'TRM della litoranea savonese' da 40 milioni di euro", sia piuttosto organizzativa interna con annessa possibile "grave mancanza di prospettiva futura per l’Azienda".

Secondo le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Sial Cobas Ugl, "in questi ultimi anni il trasporto pubblico locale e tutti i suoi dipendenti sono stati pesantemente penalizzati da una parte dalla Politica per il ritardo dell’ente concedente (Provincia di Savona) nel definire le procedure dell’affidamento in-house del Contratto di Servizio, la mancanza di una politica di finanziamento per il trasporto pubblico a sostegno del necessario ammodernamento del parco mezzi, la mancanza di scelte amministrative a favore della mobilità pubblica e sostenibile (spesso anche finanziata), e dall’altra parte dall’azienda con la mancanza di una programmazione seria per la manutenzione dei mezzi, ed il voler sempre sottovalutare la questione dei lavaggi".

"Questa incertezza non può durare a lungo - aggiungono - non possiamo giorno dopo giorno assistere al disgregarsi di un bene pubblico fondamentale per la collettività".

Il prossimo 30 maggio, quindi, le organizzazioni sindacali chiederanno con forza "alle istituzioni savonesi risposte concrete, più responsabilità, scelte tempestive in quanto ormai non più procrastinabili, altrimenti l’unica soluzione sarà riprendere le azioni di lotta".