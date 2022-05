Più parcheggi e viabilità semplificata: nuova vita a Spotorno per le aree dell'ex sedime ferroviario di località Serra (FOTO e VIDEO)

Una nuova risposta alle esigenze di sosta, in particolare nel periodo estivo, quando decine di mezzi parcheggiati a bordo strada sulla via Aurelia caratterizzavano ormai da anni l'ingresso di ponente a Spotorno.

Da quest'oggi è infatti aperto al pubblico il parcheggio, con circa 30 posti auto in "area blu" a pagamento, realizzato nell’ex area ferroviaria parallela alla circonvallazione in località Serra, finanziato con l’avanzo di bilancio 2021.

Un'opera utile non solo a risolvere una situazione pericolosa per la circolazione. Ma anche per smaltire diversamente il traffico: attraverso una rampa subito dopo il passaggio sul torrente Crovetto, si accederà direttamente dalla circonvallazione e attraverso una comoda rampa si scenderà in via Provinciale Rustia, davanti alla zona sportiva.