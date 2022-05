Savona, sacchetti dei rifiuti abbandonati nella zona dell'ex Lady Moon con richiesta d'aiuto

"Help". Questo il messaggio di aiuto impresso su diversi sacchetti neri dei rifiuti posizionati di fronte all'ex Lady Moon tra Savona ed Albissola Marina e nel parcheggio limitrofo.

Ignoti li hanno infatti abbandonati probabilmente nella giornata di ieri e non si conosce il contenuto degli stessi, ma la scritta ha incuriosito i diversi passanti che hanno pubblicato le foto sui social non facendo mancare la loro ironia sulla gestione dei rifiuti nella città capoluogo aspramente criticata da anni.

Le giornate "nere" sulla raccolta si riscontrano proprio nel fine settimana con i cassonetti dei rifiuti che il lunedì strabordano in attesa dell'intervento degli operatori di Ata, in difficoltà per la carenza di mezzi.

Il settore lavori pubblici comunale comunque ai primi di maggio con una determina dirigenziale del dirigente Marco Delfino ha disposto che la selezione per l'affidamento per 15 anni del futuro servizio di raccolta a porta a porta dei rifiuti e l'acquisizione al 49% delle quote della società Sea-s Srl di proprietà di Ata, si è svolta regolarmente.

Con l'approvazione dei verbali delle sedute pubbliche e riservate da settembre 2021 a gennaio 2022 e dell'apertura delle offerte economiche dello scorso 16 febbraio, da giovedì scorso è diventata così definitiva l'aggiudicazione del bando al raggruppamento di imprese Egea Ambiente Srl con sede ad Alba, Docks Lanterna Spa di Genova e IdealService Soc. Coop di Pasian di Prato.

La procedura per l'affidamento potrà così andare avanti, anche se non mancano i dubbi legati al ricorso presentato dai terzi classificati Iren Ambiente e Sat Servizi Ambientali Territoriali Spa.

Il raggruppamento temporaneo di impresa si erano infatti opposti all'aggiudicazione provvisoria facendo ricorso contro Palazzo Sisto e le tre aziende che avevano effettuato l'offerta più alta. Avevano fatto così ricorso contro il comune senza richiedere la sospensiva, sulla composizione della commissione di gara, chiedendo l'annullamento della determina dirigenziale dello scorso 15 ottobre in merito alla nomina dei membri della commissione. Oltre all'annullamento del disciplinare di gara chiedendo di decretare l'inefficacia del contratto stipulato dalla rti classificata al primo posto oltre al risarcimento dei danni subiti. Erano state inoltre avanzate criticità sulla valutazione tecnica dell'offerta con il comune che nel frattempo aveva affidato l'incarico difensivo per il ricorso al Tar all'avvocato Corrado Mauceri.

Sat e Iren potrebbero, dopo la decisione del comune di tirare dritto, fare un ricorso aggiuntivo sempre al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova chiedendo quella sospensiva che nel primo caso non era stata chiesta. Il che allungherebbe ulteriormente le tempistiche. Soprattutto se poi il Tar dovesse dare ragione ai ricorrenti. In quel caso il bando potrebbe ripartire da zero.

E la minoranza non sta a guardare. In un'interpellanza il consigliere di Fratelli d'Italia Massimo Arecco ha chiesto al sindaco Marco Russo di ritirare le deleghe alla transizione ecologica e alle politiche innovative per il ciclo dei rifiuti all'assessore Barbara Pasquali per la mancata partecipazione ai bandi Pnrr per la raccolta differenziata oltre al tema "caldo" del centro rifiuti che in più di un'occasione l'amministrazione ha confermato che non verrà realizzato in zona Paip a Legino.