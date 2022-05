Altare: il 1° giugno l'inaugurazione di "Percorsi di acquarello", mostra collettiva di pittura

Marica Servolo, acquerellista di Plodio, artista che rappresenta l'Italia nei principali eventi nazionali ed internazionali con le sue opere, ha creato un gruppo di persone appassionate della tecnica per condividere ed approfondire i vari metodi di espressione tipici dell'acquerello.

Sarà inaugurata il 1° giugno alle ore 17.00, presso la sede AMA di via Paleologo 10 ad Altare, la mostra collettiva di pittura "Percorsi di acquarello". L'esposizione sarà visitabile fino al 18 giugno.

Daniela Oddera ha già esposto in mostre locali e partecipando a Workshop di artisti italiani: “Attraverso i nostri incontri, che ritengo un esperienza molto positiva sia culturalmente che umanamente, ho cercato di apprendere la tecnica ed affinare ciò che era istinto”.

Ciascuno di loro rappresenta se stesso con le proprie caratteristiche ed emozioni: Dottore Roberto Pittari autodidatta da anni appassionato della tecnica, Paola Pincetti ha vissuto il suo primo approccio all acquerello, Elvio Benorino intraprende il percorso da ottobre 2021, Elisa approccia l'acquerello da gennaio 2022, Claudia Belerio si avvicina all'acquerello nell'agosto 2021.

Paola Pincetti (Pincy): "Il mio percorso inizia ad ottobre 2021 priva di qualsiasi conoscenza della tecnica dell' acquarello , ma semplicemente con tanta passione verso la pittura in generale ".

Roberto Pittari: "Ho sempre considerato l'acquerello un momento di pace e rilassamento e di confronto con me stesso. Attraverso l' acquerello cerco di trasmettere un emozione che ho provato nel momento dell'ideazione".

Daniela Oddera: "Era il 2018 quando ho preso per la prima volta un pennello in mano. Un foglio i colori e ho visto subito il mondo con occhi diversi: dopo una pesante giornata di lavoro, le nostre serate di acquarello diventano un piacevole momento di relax, in cui apprendiamo e condividiamo le emozioni e la serenità che solo la pittura può darti".