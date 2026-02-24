 / Cronaca

Cairo piange Patrizia Scopigno, stimata dipendente comunale

Aveva 66 anni. Mercoledì mattina i funerali nella chiesa San Lorenzo

La comunità di Cairo Montenotte piange la scomparsa di Patrizia Scopigno, 66 anni, stimata dipendente comunale presso l’ufficio tributi. I funerali si terranno mercoledì alle ore 10 nella chiesa San Lorenzo. 

La camera ardente sarà allestita oggi, martedì, dalle 14 alle 17 nella cappella di San Rocco. Il rosario sarà recitato nella stessa giornata, alle 17.30, nella parrocchia cairese.

Lascia il marito Vincenzo, ex finanziere e attuale presidente dell’Atletica Cairo, e la figlia Angela, anch’essa dipendente comunale a Cairo.

Graziano De Valle

