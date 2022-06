Finale il 2 giugno festeggia la Repubblica con una serata di ricordi che rivivono

Settantasei anni di Italia unita e repubblicana, un compleanno le cui celebrazioni pullulano in tutto il Paese non solo rendendo omaggio a chi ogni giorno si impegna per preservare la nostra nazione ma anche ricordando il percorso che ha liberato lo Stivale dal regime fascista e il sacrificio di chi per questo ha combattuto.

E proprio nel segno del ricordo si festeggerà il prossimo 2 giugno a Finale Ligure, dove l'associazione "I Garosci de Pia", in collaborazione col Comune, organizza una serata a tema con una particolare rievocazione nella location dove verrà ricreato un cinema in pieno stile anni '40 con botteghino, bigliettaio e una proiezione di filmati iconici del periodo del primissimo dopoguerra, dal referendum alla costituente.

Vi saranno poi momenti di riflessione, analizzando alcuni diritti sanciti dalla nostra Costituzione, e anche d'intrattenimento musicale (in piazza Donat-Cattin) e comico.