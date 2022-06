Savona, approvato il piano per il ripascimento delle spiagge: intervento sul tratto di Zinola tra Stella Marina e l’ex ristorante Felix

La Giunta ha approvato il piano di ripascimento dell’arenile, dopo che il 17 maggio Regione Liguria ha deliberato il contributo di 38mila euro a disposizione di Savona, cifra che deriva dal gettito d’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime.

"Quest’anno per quanto riguarda ripascimento e pulizia spiagge abbiamo seguito il consueto cronoprogramma dettato anche dalle tempistiche di Regione Liguria, che solo dieci giorni fa ha garantito il finanziamento previsto - ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Nello Parodi - Da sempre questo cronoprogramma è cadenzato affinché l’arenile sia pronto per metà giugno ed è per questa ragione che la pulizia delle spiagge, quest’anno resa più eclatante dalla scorsa alluvione, è ancora in corso. Tempi che quest’amministrazione considera troppo dilatati. Il nostro obiettivo, anche ai fini di dare maggiore impulso al turismo che vede una stagione balneare sempre più lunga, è anticipare dal prossimo anno in poi la cadenza degli interventi sia di ripascimento sia di pulizia".

Per quanto riguarda il ripascimento 2022 si darà luogo a operazioni di trasferimento di sabbie dalle spiagge libere tra le foci del rio Quatto Stagioni e rio Molinero e da concessioni bagni Raphael e Villa Pizzardi con scarico e stesa sull’estremo di ponente, dalla concessione Stella marina all’ex ristorante Fenix.

Per quanto riguarda invece la sorveglianza delle spiagge, il Comune tiene a precisare che si è attivato per risolvere il problema e che si è messo nelle condizioni per garantire il servizio previsto per le spiagge libere con Bandiera Blu. A tal fine sta dialogando con Autorità di Sistema per trovare la soluzione più idonea.