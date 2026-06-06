Cairo, ponte Italia ’61 chiude dall’11 al 16 giugno: il maltempo ha fatto slittare i lavori previsti a maggio

Dopo che le piogge hanno impedito lo svolgimento dei lavori durante la chiusura programmata di inizio maggio, il Ponte Italia ’61 sarà interdetto al traffico nelle ore notturne dall’11 al 16 giugno, dalle 21 alle 5, per la sostituzione dei giunti. Durante la chiusura sarà vietato il transito sia ai veicoli sia ai pedoni.

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cairo Montenotte, Fabrizio Ghione, precisa: “Non si tratta di una nuova interruzione, ma dello slittamento di lavori già programmati e rinviati a causa del maltempo”.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Preve Costruzioni. Il ponte sarà chiuso nelle ore notturne e riaperto regolarmente durante il giorno. L’intervento, pur di breve durata, è necessario per garantire la piena efficienza e sicurezza della struttura.

Il ponte, dopo i lavori di riqualificazione, era stato riaperto nell’agosto 2025. Lo scorso aprile, però, sono emerse alcune criticità tecniche a lavori appena conclusi, che hanno reso necessario un nuovo intervento. In particolare, sono state riscontrate anomalie in una porzione dei giunti della nuova struttura, con conseguenti infiltrazioni d’acqua nella zona sottostante dell’impalcato.

La situazione ha quindi spinto l’amministrazione comunale di Cairo a programmare un’operazione di ripristino mirata, già affidata all’impresa appaltatrice.