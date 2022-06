Nascondevano droga nel camper, tre giovani arrestati dai carabinieri di Laigueglia

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Laigueglia, durante il controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre giovani, tra i 18 e 19 anni, residenti in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, la cui presenza sospetta non è sfuggita agli occhi dei militari.

I loro movimenti infatti erano stati monitorati fino all'arrivo nel loro 'rifugio', un camper parcheggiato in una zona interna, lontana da occhi e sguardi curiosi e indiscreti. La perquisizione da parte dei militari ha consentito di rinvenire, occultata in varie parti del mezzo, 150 grammi di marijuana, già suddivisa in diverse dosi, e tre coltelli successivamente sequestrati.

Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria. Per i tre giovani è scattato l'obbligo di dimora, reso esecutivo sempre dai carabinieri di Laigueglia. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’autorità giudiziaria.

Il presidio del territorio continuerà nei prossimi giorni, anche con pattuglie a piedi nel centro cittadino, posti di controllo nei punti sensibili, coadiuvati sinergicamente dal personale del 15° Nucleo Elicotteri carabinieri (i mezzi aerei sorvoleranno tutta la giurisdizione alassina). Il Nucleo Cinofili di Villanova d'Albenga sarà presente ad Alassio nei vicoli, nei carrugi, sul molo, lungo la passeggiata e nei pressi della stazione ferroviaria. Tutti comandi dipendenti della Compagnia carabinieri di Alassio nel proprio ambito territoriale garantiranno il presidio del territorio.