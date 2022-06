Allontanato dall'ex compagna, viola la misura cautelare e si nasconde nel letto per sfuggire agli agenti: arrestato

Nuovo arresto da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato lo scorso 4 giugno, a Savona, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

A finire in manette è stato un uomo che lo scorso 31 maggio, dopo l'intervento delle volanti per una lite famigliare e le successive indagini, era stato colpito dal divieto di avvicinamento all'ex compagna.

Nella mattinata del 3 giugno, i poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, nel corso di uno specifico servizio di controllo, hanno rintracciato l’uomo nuovamente nell’abitazione della donna. Per sfuggire al controllo si era nascosto all’interno del cassettone del letto contenitore, sotto la rete, nel vano dedicato agli indumenti.

E’ scattato quindi l’arresto in flagranza di reato (art. 387 bis del codice penale) per la violazione della misura di allontanamento, sostituita quindi, su disposizione del Gip su proposta del Sostituto Procuratore della Repubblica, con quella della custodia cautelare in carcere legata al reato di maltrattamenti in famiglia.