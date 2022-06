Andora, il Rock è più vivo che mai con il Concertone de La Repubblica del Rock

“Questa edizione zero, con i suoi propositi e il livello organizzativo raggiunto, seppur con il limitato tempo a disposizione, ha risuonato fino ai livelli istituzionali più alti. Non possiamo attualmente esporci ma ci auspichiamo grandi cose dall’edizione 2023.” Leo Giunta, Organizzatore e Ideatore del Marchio: “Abbiamo dimostrato che Il Rock italiano offre moltissimo: le band scelte per rappresentarlo avevano una grande personalità. Di proposito abbiamo individuato delle band che avessero anche diverse contaminazioni musicali per offrire al pubblico uno spaccato di quanto il rock in Italia sia un genere musicale talmente ampio e creativo” Mary Tondato, Organizzatrice e Direzione Artistica: “Le istituzioni italiane, FIPI, SIAE ed AFI e Regione Regione Liguria hanno appoggiato fin da subito l’iniziativa. La presenza in loco dell’Assessore Regionale Berrino al Concertone, il suo appoggio e anche il suo entusiasmo durante la manifestazione ci ha fatto enormemente piacere” Franco Donato, Organizzatore e Direttore FIPI: “Andora si è dimostrata la location ideale per questo format che a mio avviso non può che ripetersi. Ne avevamo bisogno dopo tanto tempo di stop forzato. Vorrei ringraziare il sindaco Demichelis, tutta la giunta comunale e Vibra Service per l’ottimo lavoro svolto”.