Anche a Savona la proiezione del docufilm francese "Sacro Cuore"

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo alle ore 18 e alle 20 nella Sala 1 del Multisala Diana sarà proiettato il docufilm "Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine", che celebra il 350esimo anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a santa Margherita Maria Alacoque (1673-1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna.

L'opera intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia diventato un simbolo di amore misericordioso per milioni di fedeli. Queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale, incontrando persone anche molto lontane dalla Chiesa.

"Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine" è un docufilm francese di Steven e Sabrina Gunnell e ha superato ogni aspettativa al box office d’Oltralpe, con più di 400mila spettatori. Nel cast la stessa Gunnell, Marcel Charlon, Grégory Dutoit, Julie Budria e Abbé Louis Bardon. La distribuzione è di Dominus Production.