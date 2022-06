Tumori in Val Bormida, Lambertini (Noi per Cairo): "Una nuova indagine epidemiologica con dati attuali"

Una seconda indagine epidemiologica per avere un quadro più completo e soprattutto recente. Questa l'idea del candidato sindaco della lista "Noi per Cairo" Paolo Lambertini. Si tratta di un argomento assai sentito dopo che il precedente studio aveva evidenziato un aumento dei casi di tumore in Val Bormida.

"C'è già un'indicazione da parte dell'Asl 2 per procedere nella realizzazione di una nuova indagine epidemiologica prendendo in considerazione i dati attuali. L'obiettivo attraverso una guida tecnica composta da Asl 2, Arpal e Ist è avere uno studio con tutti gli indicatori necessari e attendibili" spiega Lambertini.

L'indagine risalente al 2018, redatta dal policlinico San Martino, aveva reso noto tassi di mortalità e ricovero, in particolare per il tumore dello stomaco, significativamente superiori a quelli liguri, sia nei maschi, sia nelle femmine. Valori contraddittori invece per linfomi e leucemie.

Un altro punto del programma elettorale è il monitoraggio dell'aria: "Completeremo i dati di controllo ambientale inserendo il dato benzopirene, mai presente tra i valori considerati in passato. Poi proseguiremo con quanto fatto negli ultimi anni: le centraline Arpal presenti sul territorio, il sistema di videosorveglianza per le emissioni nella zona di Bragno e il monitoraggio degli odori a Ferrania" conclude il candidato sindaco.