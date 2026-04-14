Funivie di Savona, Arboscello (Pd) attacca la Giunta: "Basta ambiguità, servono risposte chiare"

Il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello è tornato a farsi sentire sul nodo delle Funivie di Savona, intervenendo a seguito della risposta fornita in aula dall'assessore Alessandro Piana alla sua interrogazione sul futuro dell'impianto.

Una risposta che, a giudizio di Arboscello, non convince. "Appare debole e poco convincente", attacca il consigliere dem, che punta il dito contro quella che definisce una visione "confusa e difficilmente praticabile": da un lato si evoca la possibilità di attingere a fondi per il ripristino, dall'altro si ipotizza un coinvolgimento dell'UNESCO per la valorizzazione del sito, presentando le due opzioni come teoricamente compatibili.

"Vuole riattivare le Funivie o vuole trasformarle in un sito Patrimonio Unesco?", chiede direttamente Arboscello, che non esclude a priori la coesistenza delle due strade ma pretende chiarezza: "Se davvero esistesse la possibilità di fare coesistere le due cose, saremmo i primi a sostenerla. Ma dopo sette anni di fermo il territorio savonese non può accontentarsi di scenari ipotetici o contraddittori."

Al centro della critica c'è anche quella che Arboscello descrive come una progressiva riduzione delle ambizioni: negli ultimi incontri, secondo il consigliere, si sarebbe passati dal riconoscimento della centralità strategica dell'impianto a una lettura sempre più riduttiva, che guarda alle Funivie o come elemento logistico di retroporto o, addirittura, come semplice testimonianza storica. "Un cambio di paradigma che preoccupa e che va chiarito", avverte.

La posizione del Pd è netta: le Funivie devono tornare a essere un'infrastruttura strategica per il trasporto delle merci tra porto e retroterra, con tempi certi, risorse definite e un cronoprogramma preciso. Qualsiasi altra prospettiva va esplicitata apertamente, senza ulteriori ambiguità.

Arboscello respinge poi l'eventuale alibi della limitata incidenza regionale sulla vicenda: "Sa di presa in giro, visto che il commissario e il subcommissario di Funivie sono il presidente Bucci e l'assessore Ripamonti." Un argomento che, secondo il consigliere dem, smonta alla radice qualsiasi tentativo della Giunta di chiamarsi fuori dalla partita.

"Continueremo a monitorare la situazione e a incalzare la Giunta finché non arriveranno risposte nette e definitive", conclude Arboscello.