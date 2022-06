Addestramento volontari e animali, Croce Bianca di Spotorno e vigili del fuoco potranno utilizzare l'ex campo sportivo di Bergeggi

Spazio nell'ex campo sportivo di Bergeggi ad un accordo tra la protezione civile locale, la Croce Bianca di Spotorno e il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona, unità cinofila, per l'allenamento e l’addestramento di volontari e animali.

Il comune, proprietario dell’area dismessa da tempo presente in prossimità di via Santo Stefano, denominato "Ronchetto" ha dato il proprio assenso tramite una collaborazione tra le tre entità. La squadra Comunale di Protezione Civile - AIB del comune di Bergeggi attualmente ha in uso una parte dell’ex impianto sportivo che in accordo con l’amministrazione comunale è stato adibito ed allestito per l’allenamento e l’addestramento di volontari e animali del proprio gruppo cinofilo.

Con l'intesa tra Aib, Croce Bianca e vigili del fuoco la zona diventerebbe la sede di un vero e proprio training a 360°.

La durata dell'accordo è annuale, a parte quest'anno che partirà a giugno e si concluderà il 31 dicembre del 2022.

"La Croce Bianca di Spotorno si impegna a collaborare per la pulizia (anche da piante o erbe che dovessero nel tempo crescere) e la ordinaria manutenzione di detta area e dell'attrezzatura ivi presente affinché possa esser sempre utilizzabile da parte dei rispettivi gruppi cinofili, singolarmente o in sessioni congiunte, per l'addestramento e la preparazione delle unità cinofile. Le parti concordano che provvederanno a collaborare fattivamente al fine della preparazione delle rispettive unità e ciò anche attraverso iniziative comuni che verranno svolte sia presso l'area concessa in uso sia organizzate fuori dalla stessa in occasione di esercitazioni simulate di ricerca disperso - viene spiegato nell'accordo di collaborazione con la protezione civile - si impegna a garantire almeno una sessione mensile di addestramento e formazione delle unità cinofile, attuali e future, appartenenti alla squadra comunale di PC Bergeggi. Suddette lezioni verranno tenute dall'istruttore di riferimento della Croce Bianca di Spotorno tra il venerdì pomeriggio e la domenica".

"Il personale del Nucleo Cinofili del Comando Vigili del Fuoco di Savona, durante le sessioni di addestramento che svolgerà presso l'area si impegna a rispettare, conservare e custodire i beni in oggetto con cura e massima diligenza, sollevando il Comune di Bergeggi da ogni responsabilità civile derivante dall'attività svolta dal personale VF nell'area in oggetto, il tutto affinché essa possa esser sempre utilizzabile da parte dei rispettivi gruppi cinofili, singolarmente o in sessioni congiunte, per l'addestramento e la preparazione delle unità cinofile - si prosegue nell'altro accordo con la squadra AIB - Le parti concordano che provvederanno anche ad eventuali fattive collaborazioni al fine della preparazione delle rispettive unità e ciò anche attraverso possibili iniziative comuni che verranno svolte sia presso l'area concessa in uso sia organizzate fuori dalla stessa in occasione di esercitazioni simulate di ricerca disperso".