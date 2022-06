Savona, nuova rotatoria a Zinola. Gli assessori presentano il progetto, ma i residenti non ci stanno (FOTO)

Via alla realizzazione di una rotonda a Savona nel quartiere di Zinola. Con alcuni cittadini che però non sembrano così convinti della sistemazione.

Questa sera si è svolto un incontro nella Sms Zinolese tra gli assessori Ilaria Becco, Lionello Parodi, Riccardo Viaggi, Maria Gabriella Branca ed un gruppo di cittadini residenti nel quartiere nel quale è stato illustrato il progetto.

La rotatoria verrà realizzata probabilmente a settembre sull'Aurelia tra il distributore Q8 ed il ponte sul Torrente Quiliano. Prima ne verrà posizionata una temporanea per consentire il passaggio delle auto e successivamente quella definitiva che però comunque testata.

L'amministrazione sta pensando inoltre di modificare il marciapiede lato mare, con la fermata dell'autobus che verrà spostata verso il torrente Quiliano. "Non basta fare strisce per terra, ma bisogna anche fare l'illuminazione delle stesse e possiamo pensare anche ad un semaforo temporizzato - hanno detto gli assessori Ilaria Becco e Parodi - Siamo qua anche per vedere se piccole cose si possono modificare, il progetto però non si può cambiare".

È previsto inoltre che vengano riorganizzati i parcheggi nei pressi del campo sportivo, spostando gli stalli di auto e moto.

"Ci hanno detto sempre 100 cose diverse su questa rotatoria sia i dirigenti che la polizia locale. Per non parlare dell'assenza delle strisce pedonali. Vogliamo risposte" ha detto un cittadino.

I cittadini, come avvenuto nell'incontro dello scorso febbraio, hanno espresso la loro preoccupazione in merito alla viabilità e la sicurezza stradale in quel tratto di strada di Aurelia particolarmente trafficato e spesso percorso (soprattutto di notte) ad alta velocità dai vari veicoli, e nel quale si concentrano molti attraversamenti pedonali e incroci di veicoli. Confermando la necessità di un semaforo e strisce pedonali sull'Aurelia nei pressi della chiesa Santo Spirito.

Attenzione alta quindi nuovamente tra via Nizza e via Quiliano, zona in cui si registrano molto spesso incidenti stradali causati dall’intersezione di diverse direttrici di marcia.

Richiesta anche la possibilità di posizionare due autovelox, uno nei pressi del Ponte sul Torrente Quiliano ed un altro nei pressi del Distributore Q8.

Non sono mai mancate però anche le critiche al cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale che sta mettendo in ginocchio da anni via Nizza. Da lunedì 13 a sabato 25 però rischiano di verificarsi ulteriori disagi, per via dell'asfaltatura del manto stradale con l'istituzione di una viabilità a senso unico.

“Si tratta di un intervento inevitabile. Insieme con gli uffici e con l'azienda – aveva dichiarato nei giorni l'assessore Parodi – abbiamo optato per un cantiere che funzionerà H24, dunque su un doppio turno, di giorno e di notte per limitare i disagi che si aggiungono a una situazione che sappiamo bene è già molto difficile”.

L'opera si svolgerà in due fasi. La prima (dal 13 al 18 giugno), interesserà il tratto compreso tra lo Scaletto dei Pescatori e il supermercato Mercatò. La seconda (dal 20 al 25 giugno) vedrà coinvolto il tratto tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte. Per rendere i lavori il più possibile celeri e per ridurre al massimo i disagi, si lavorerà su un doppio turno, anche nelle ore notturne.

Per poter eseguire adeguatamente i lavori, insieme con la Polizia locale, sarà predisposta una viabilità a senso unico fisso nella direzione da Vado a Savona che verrà dirottato a mare e a monte a seconda delle fasi di lavoro. Il solo tratto compreso tra via Cherubini/via Cimarosa e lo Scaletto dei Pescatori verrà mantenuto a doppio senso di circolazione per consentire l'accesso esclusivamente a residenti e autorizzati.