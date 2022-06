Spotorno, nuova vita per il sottopasso di via Laiolo: un collegamento sicuro con la passeggiata a mare (FOTO)

Non sarà più necessario correre rischi attraversando la via Aurelia per raggiungere, partendo dall'ampia area parcheggio di via Berninzoni, le spiagge di Spotorno.

Dopo alcuni mesi di lavori, non senza ritardi legati in particolar modo alla pandemia da Covid 19, a Spotorno è tornato pienamente fruibile per i pedoni il sottopassaggio che da via Laiolo conduce direttamente sul lungomare Marconi, tra il Palace e l'ex hotel Royal, al quale è legata a doppia mandata.

Il costo della realizzazione è di circa 85mila euro e, insieme all'ultimo tratto di passeggiata nei pressi del molo Sirio dal valore di 175mila euro, "è una delle due opere di urbanizzazione, oltre oneri, in convenzione con lo svincolo parziale dell'hotel, di cui i lavori procedono celermente", spiega il sindaco Mattia Fiorini, al taglio del nastro insieme agli assessori Marina Peluffo e Gianluca Giudice, oltre ai rappresentanti delle diverse realtà associative spotornesi e delle Forze dell'Ordine.

"E' un'opera importante non solo perché è il sottopasso più lungo del paese" ribadisce il primo cittadino, sottolineando poi alcune caratteristiche ingegneristiche del tunnel. "Come molti sottopassi liguri, questo contiene al suo interno un rio minore il quale era 'tombato'. Come attuato con successo anni fa nel Fossetto, che non si è più allagato, siamo riusciti a sostituire il fondo del sottopasso con orsogrill permeabili all'acqua e, visto che il sottopasso è chiuso in caso di allerta meteo, questo intervento consente di ridurre anche i rischi di allagamento durante precipitazioni improvvise".