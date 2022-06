Bergeggi, rinnovato il divieto d'accesso per le spiagge "Lido delle Sirene" e "Punta Prodani"

Continuerà ad esserci anche per questa stagione estiva il divieto, come già avviene durante l'anno, d'accesso pedonale da terra alle spiagge “Lido delle Sirene” e “Punta Predani" a Bergeggi.

Nell'ottobre del 2018 la mareggiata aveva colpito l'intero territorio e aveva danneggiato la scalinata, crollata nella porzione a mare, che dall'Aurelia conduce alla spiaggia libera comunale oltre allo stabilimento balneare "Lido delle Sirene", nel novembre del 2019 invece con un'ulteriore mareggiata era stato danneggiato l’ultimo tratto del sentiero che dalla passeggiata e dalla strada statale conduce alla spiaggia libera comunale di "Punta Predani”.

"Dagli esiti ad accertamenti condotti da parte degli uffici comunali nonché da altri organi di controllo e verifica sono emerse già dal 2010 effettive condizioni di potenziale criticità legate al particolare assetto roccioso della falesia soprastante e a coronamento delle spiagge denominate Lido delle Sirene e di Punta dei Predani ed alla potenzialità di scoscendimento di materiale lapideo sulla struttura balneare e sugli arenili correlata a fattori accidentali tale da rendere necessari interventi di prima urgenza finalizzati alla sistemazione e messa in sicurezza delle pareti rocciose e l’indicazione, a livello cautelativo, della interdizione al pubblico di una fascia di rispetto di almeno 3 metri dal piede della falesia attestante sulla spiaggia di Punta dei Predani" viene spiegato nell'ordinanza firmata dal sindaco Maria Nicoletta Rebagliati.

Nell'agosto del 2019 a seguito di un lancio di un cassonetto dall'Aurelia nella spiaggia sottostante che aveva visto colpito e ferito gravemente un bambino di 12 anni di nazionalità francese che stava campeggiando con la famiglia, era stata emessa un'ordinanza sindacale di divieto di accesso e permanenza sul litorale nelle ore notturne dall'allora primo cittadino Roberto Arboscello.

Nel maggio 2020 invece era stato disposto il divieto di accesso alla spiaggia in considerazione della particolare morfologia ed ubicazione e dell’impossibilità di attuare misure corrette per garantire il divieto di assembramento e quindi le norme anti Covid.

Ad aprile 2021 invece erano stati ultimati i lavori di illuminazione della spiaggia, disposti dal Sindaco con lo scopo di agevolare le operazioni di controllo e vigilanza dell'area, molto spesso sottoposta a atti di vandalismo. In merito invece alla sicurezza dell’arenile “Lido delle Sirene” era stata emessa, un'ordinanza lo scorso luglio 2018 con la quale era stata disposta l'interdizione della scala d'accesso e l'utilizzo dello stabilimento balneare e con lo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, nel marzo 2021 erano state avviate tutte le procedure necessarie per il ripristino e il miglioramento, delle reti/recinzioni utili per interdire l’accesso da terra alle due spiagge.

Attualmente è in fase di predisposizione la progettazione dell’opera pubblica finalizzata a ripristinare lo stato dei luoghi al fine di consentire al Rio Predani di svolgere la propria funzione senza compromettere i sentieri di accesso e la spiaggia libera denominata “Punta Predani”.