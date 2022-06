Emergenza idrica nel savonese, Sassello tiene alta l'attenzione: "Momento non critico ma dobbiamo continuare a monitorare"

"Quasi 8 mesi che non piove, se va avanti così la situazione diventa complicata da gestire".

La crisi idrica si fa sentire anche in provincia di Savona e il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo dopo aver firmato un'ordinanza lo scorso maggio sullo stop all'utilizzo di acqua per scopi diversi dagli usi domestici su tutto il territorio comunale, è preoccupato per le prossime settimane nel quale è previsto l'arrivo del grande caldo con le precipitazioni che saranno pressochè nulle.

Già nel luglio del 2021, il primo cittadino del comune della Valle dell'Erro aveva firmato un'ordinanza di divieto a causa, oltre all'assenza di precipitazioni piovose sul territorio, anche del grande utilizzo di acqua potabile nel territorio comunale anche per usi diversi. I principali serbatoi di accumulo della rete idrica non sono infatti al momento a livelli ottimali di riempimento con conseguente diminuzione della portata idrica in rete di acqua potabile.

"Non è migliorata di tanto la situazione in un mese, le piogge che sono cadute infatti non sono sufficienti. Non è critico il momento ma dobbiamo continuare a monitorare - ha proseguito Buschiazzo - Stiamo facendo interventi per fare manutenzioni necessarie e per il momento non è il caso di attivare le autobotti, è chiaro però che un periodo così lungo di assenze di precipitazione è una cosa non normale. Se si protrarrà per lungo tempo i rischi ci sono tutti".

Ad Albisola Superiore sono presenti dei pozzi nel quale il comune attinge e per il momento non si sono registrate criticità.

"A parte l'anno scorso quando si era verificata una rottura delle tubazioni ad oggi non abbiamo nessun rilievo da parte di Ireti sulla criticità - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - Albisola è sempre stata citta ricca d'acqua con pozzi attivi. Spero comunque non avvenga nessun problema neanche quest'anno, la stagione infatti non è per niente delle migliori".

A Osiglia invece il livello del lago è sceso considerevolmente non consentendo alcune attività.

"Effettivamente è stato un anno problematico, non ha nevicato e quindi non ci sono riserve per poter riempire il bacino del lago, però al momento le nostre scorte ci sono, dal punto di vista idrico non ci sono problemi - ha proseguito il sindaco Paola Scarzella - Sul lago, Tirreno Power ha dovuto fare manutenzioni importanti ma non si pensava che ad Osiglia non nevicasse tutto l'inverno, è stato anomalo, non era prevedibile".

"Acqua ce n'è, si pesca, si fanno alcune attività, altre non si possono fare perchè le sponde sono alte. Per esempio il concerto che facevamo sulla piattaforma non si può organizzare per problemi di sicurezza. Meglio saltare un anno per farlo come deve essere fatto e non rischiando non c'entrando l'obiettivo - continua la prima cittadina del comune dell'entroterra - Sarebbe molto meglio un lento rilascio costante dell'acqua tramite la neve, che si scioglie e aumenta il livello dell'acqua ma quest'anno non è successo. La prendiamo con serenità".

Il sindaco ha inoltre specificato che Osiglia diventerà il comune capofila sulle comunità di lago che riunisce 50 paesi che hanno aderito a questo progetto.

"Il primo incontro si svolgerà a settembre per far conoscere l'iniziative, ci sono diverse problematiche che si possono discutere e vogliamo fare rete. Quando il problema è sentito da più realtà diventa nazionale, dalla Val d'Aosta alla Sicilia" conclude il sindaco.

Il riconfermato sindaco di Giusvalla Marco Perrone ha firmato l'ordinanza per il razionamento idrico nel comune.

La decisione è stata presa visto che la situazione dell'approvvigionamento richiede che i consumi siano contenuti quanto più possibile destinandoli esclusivamente ad usi alimentari ed igiene domestica. "Constatato in base ad accertamenti d'ufficio che si verificano usi difformi soprattutto per irrigazione orti e giardini e lavare autoveicoli" si legge nell'ordinanza del primo cittadino.

Grossi problemi si stanno riscontrando anche nel ponente savonese a Zuccarello, Cisano sul Neva, Testico e Vendone.

In Liguria la produzione di foraggio è di 1/3 rispetto a quella necessaria e si registra una forte mancanza d’acqua per abbeverare il bestiame, situazione che fa vivere alla zootecnia una grave difficoltà. Ad essere colpiti dalla siccità anche l’olivicoltura, con le piante in evidente stress idrico, ed il basilico per il classico pesto alla genovese, che ha bisogno della continuità dell’irrigazione per crescere. Faticano anche gli altri comparti, come desta preoccupazioni il Magra i cui livelli si aggirano intorno a quelli del 2017, anno che si ricorda per la forte siccità, ma anche i restanti corsi d’acqua.

“Chiederemo lo stato di calamità a causa della siccità – affermano Gianluca Boeri Presidente Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. In alcune delle nostre province, come in quella di Savona, sono state emesse ordinanze invitando la popolazione a usare l'acqua solo per uso casalingo, evitando tutti gli sprechi possibili. Come previsto già a fine maggio, mancano 7 milioni di metri cubi d’acqua dai laghi: un trend in linea con la situazione difficile lungo tutta la Penisola, in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate. Con il picco del caldo da bollino arancione e la carenza idrica, rischia di aumentare la dipendenza dall’estero con future importazioni”.

Secondo Omirl, l'osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria, oltre a segnalare tramite le stazioni le precipitazioni nulle nel savonese, le temperature stanno schizzando in alto con picchi di 33.3 gradi a Varazze nella frazione di Alpicella, 32.6 gradi ad Albisola ad Ellera, 32.4 al Santuario a Savona e 32.1 a Onzo.