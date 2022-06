Segnalazioni di scarsa pulizia, a Finale si intensificano le attività da parte dell'Amministrazione

L'estate ormai pienamente avviata porta una necessaria intensificazione degli sforzi da parte di Amministrazione e Finale Ambiente in tema di pulizia della Città.

"Sono molte le segnalazioni da parte di residenti e turisti. Tutte perfettamente condivisibili. Dobbiamo essere più puntuali e capillari, non ci sono giustificazioni - scrive in una nota il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi - Dalla prossima settimana saremo operativi con tre squadre dello sfalcio erba su tutti i rioni, in modo da coprire subito le criticità nelle parti più centrali della città e arrivare a coprire l'intero territorio nel giro di poche settimane".

"Per questa attività per la quale l'Amministrazione ha riservato 225 mila euro solo per quest'anno e 130 mila per gli anni a seguire - precisa Guzzi, il quale detiene anche la delega al Verde Pubblico - saranno dedicati 8 nuovi operatori assunti da pochi giorni".

"Accanto all'attività di sfalcio avvieremo due importanti novità: un programma di lavaggio con autobotte di tutti i centri cittadini, con un calendario a rotazione teso a coprire Marina, Borgo, Varigotti e Pia, ed insieme a questo l'uso di una nuova spazzatrice manuale per arrivare laddove la spazzatrice stradale non possa ed essere quindi più efficienti ed efficaci" aggiunge.

"Siamo colpevolmente in ritardo, abbiamo cercato più risorse rispetto allo scorso anno e questo ci ha impedito di essere tempestivi. Cercheremo di recuperare il tempo perduto" conclude Guzzi.