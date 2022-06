Operazione "Money Laundering": rintracciato e arrestato in Germania uno dei latitanti indagati

C'è un nuovo arresto di un latitante tra gli indagati, il quarto in ordine di tempo e il secondo all'estero dopo quello scovato in Turchia, nell'ambito dell'indagine "Money Laundering" sulle truffe sentimentali e informatiche smascherate lo scorso aprile dal Comando Provinciale dei carabinieri di Savona.

Nella giornata di ieri (17 giugno, ndr) la polizia federale di Munster, nella regione tedesca della Vestfalia, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia del Ministero dell’Interno, ha rintracciato O.J., 27enne nigeriano residente in provincia di Savona e richiedente asilo politico, tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona il 4 aprile scorso.

Il giovane lo scorso 3 maggio, quando gli inquirenti avevano bussato alle porte della sua abitazione per procedere, era risultato irreperibile trovandosi all’estero.

I reati a lui imputati nel corso delle indagini, che hanno coinvolto oltre 70 persone con diversi capi d'accusa ipotizzati e all'individuazione di movimentazioni di denaro illecite per quasi 6 milioni di euro, sono quelli di associazione per delinquere, riciclaggio internazionale di denaro provento delle truffe nigeriane on-line, in particolare quelle “sentimentali” e “man in the middle”, e accesso abusivo o alterazione di sistemi di comunicazione informatici.

Come da protocollo, il 27enne è stato trasferito in un carcere locale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venendo sottoposto ad arresto provvisorio in vista dell’estradizione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria savonese.