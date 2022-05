Truffe sentimentali e informatiche, fermato in treno un altro indagato: si tratta di un 27enne nigeriano

Nell'ambito dell'operazione “Money Laundering”, i carabinieri del comando provincia di Savona hanno rintracciato nella serata di ieri un altro indagato. Si tratta di un 27enne nigeriano, le iniziali M.A., con vari alias, residente in provincia di Savona, richiedente asilo politico, tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Savona lo scorso 4 aprile.

L'uomo bloccato presso la stazione ferroviaria di Albisola Superiore su un treno proveniente da Genova dai militari del dipendente Nucleo Investigativo, coadiuvati da carabinieri della Stazione di Varazze, è indagato per il reato di riciclaggio internazionale di denaro provento delle truffe nigeriane on-line, in particolare quelle “sentimentali” e “man in the middle”.

Il 27enne è stato sottoposto alla misura personale dell’obbligo di dimora nella provincia di Savona e al vincolo di presentazione presso la Stazione carabinieri competente per territorio. All’atto del fermo sono state sequestrate alcune carte di credito che aveva con se, due cellulari e documentazione finanziaria.

L’indagato odierno, il 3 maggio scorso, all’atto dell’esecuzione dell’operazione si era reso irreperibile dal suo domicilio situato in Val Bormida. Il fermato è stato pertanto messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.