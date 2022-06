Il finalese piange Giovanni Stellato, deceduto sul Monte Granero. E' la terza vittima della montagna negli ultimi tre anni

Ore di sgomento a Finale, dove aveva la sua attività professionale, e a Rialto, dove invece viveva ed era molto attivo nella vita comunitaria, dividendosi tra parrocchia e Pro Loco, per la tragica morte nelle valli del cuneese di Giovanni Stellato.

Il commercialista 67enne, che lascia la moglie Mariateresa e la figlia Margherita, ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri (18 giugno, ndr) mentre percorreva un sentiero che da Pian del Re porta sulle pendici del Monte Granero, tra la Valle Po e la Val Pellice. Un percorso non particolarmente complicato ma rivelatosi fatale per Gianni, come lo conoscevano tutti.

A lanciare l'allarme, intorno alle 13, sono stati i due compagni di escursione, che hanno tentato di prestare i primo soccorsi all'amico aiutati poi da un passante medico di professione: una volta arrivati sul posto i soccorritori del 118 grazie all'elisoccorso, insieme poi a quelli del Soccorso Alpino piemontese e dei vigili del fuoco di Cuneo con i volontari partiti da Barge, non hanno potuto però che constatarne il decesso.

L'ennesimo prezzo altissimo pagato alla montagna dal finalese, che piange così la terza vittima nei monti del Nord Italia in nemmeno tre anni. Quanto accaduto ieri non può infatti che riportare alla mente due tragedie degli anni passati.

Nel novembre del 2019 a perdere la vita travolto da una valanga staccatasi in prossimità di Punta Helbronner mentre si trovava sugli sci nella Vallée Blanche, in Val d'Aosta, era stato il 32enne Luca Martini.

Nella primavera del 2021 invece una caduta sul Monte Zatta, nell'entroterra genovese, fu fatale per la giovane dottoressa Elisa Martina Enrile scivolata improvvisamente durante l'escursione su un sentiero e precipitata in un burrone.