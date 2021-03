Tragedia sul Monte Zatta: è una 30enne finalese la vittima dell'incidente mortale

E' una 30enne finalese la giovane vittima della tragedia di questo pomeriggio sul Monte Zatta, a Mezzanego.

Elisa Martina Enrile, laureata in medicina e specializzanda in anestesia al Policlinico San Martino di Genova, si trovava col compagno, un 44enne originario del chiavarese, in escursione nell'entroterra genovese quando improvvisamente è scivolata in un burrone precipitando per diversi metri.

Il compagno ha immediatamente allertato i soccorsi non lasciando nulla di intentato cercando di raggiungere a sua volta la giovane donna per la quale purtroppo, all'arrivo dell'elisoccorso Grifo1, della Croce Bianca di Mezzanego, del Soccorso Alpino e dei Carabinieri, non vi era più nulla da fare, visti i gravi traumi riportati nella caduta.

Anche il 44enne, nel tentativo di raggiungerla, ha riportato alcuni traumi ed è stato trasportato in ospedale.