Emergenza idrica nel savonese, anche Stella firma l'ordinanza per limitare il consumo dell'acqua

La crisi idrica sta diventando un problema nazionale e anche il savonese sta pagando le conseguenze della mancanza di precipitazioni con alcuni sindaci che stanno adottando le ordinanze per limitare il consumo dell'acqua.

Come avvenuto a Sassello anche il sindaco di Stella Andrea Castellini ha firmato l'ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua erogata dagli acquedotti comunali, per usi diversi da quello domestico, con particolare riferimento all’uso irriguo, lavaggio automobili e riempimento piscine.

La società Ireti, gestore dell'acquedotto comunale, ha inviato una nota che spiega che a “causa il perdurare delle eccezionali condizioni siccitose, con conseguente rapida diminuzione della risorsa disponibile, si riscontrano, attualmente, ingenti criticità di approvvigionamento dell’acquedotto che alimenta tutto il Comune. Si richiede pertanto l’emissione di Ordinanza Sindacale".

"Dato atto che stante il perdurare delle eccezionali condizioni siccitose, con conseguente rapida diminuzione della risorsa disponibile su tutto il territorio comunale, si rende necessario procedere anche nei confronti dell’Acquedotto potabile a servizio della Frazione san Bernardo gestito dal Consorzio Irriguo Corona e considerato che al fine di scongiurare l’interruzione o la limitazione del servizio di approvvigionamento idropotabile con gravi rischi igienico-sanitari per la popolazione, sussistono gli estremi per l’adozione del presente provvedimento contingibile ed urgente" proseguono da Ireti ordinando quindi di non l'utilizzare l'acqua erogata dagli acquedotti comunali.