Ad Albenga Miss Pin Up 2022 a “Un mare di emozioni”

Domenica 26 giugno alle 21 in Piazza Marconi sul lungomare di Albenga si svolgerà l’8^ edizione di Miss Pin Up, evento organizzato da Domenica Iemma e Timothy Oddera di Target con il patrocinio del Comune di Albenga.

Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, con le concorrenti pronte e contendersi la fascia di Miss Pin Up e Miss Pin Up Lady, vestite proprio come le icone americane degli anni 40 – 50.

A completare l’atmosfera retrò dell’evento, quest’anno saranno le auto del Fiat 500 club Italia - coordinamento della riviera delle palme di Garlenda – che accompagneranno le Miss in corteo per la città.

Nel corso della serata ci sarà anche spazio per la sfilata di moda che vedrà ragazzi e ragazze presentare i capi di abbigliamento della stagione by Target.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con ospiti vari, tra cui il corpo di ballo della palestra Full Metal Club di Frank Dell’isola, con le coreografie di Renzo Bergamo.

Presentano la serata Federico Doc e Nicole Vio.