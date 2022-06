Frane in via alla Strà, i residenti chiedono risposte: "Se si verificano ulteriori crolli 40 famiglie saranno isolate, saremo come topi in gabbia"

"Siamo preoccupati, se non sistemano la strada il rischio è che se si verificano crolli ulteriori 40 famiglie saranno isolate e ci sentiremo come topi in gabbia".

A dirlo è il responsabile del servizio di vicinato Domenico “Mimmo” Bova in merito alle frane che si sono verificate in via alla Strà sia nel 2017 che nel 2019 che hanno messo in ginocchio la zona e che hanno portato ancora una volta un gruppo di cittadini a riunirsi questo pomeriggio per far sentire la propria voce.

I residenti infatti sono stufi dello stallo che si è venuto a creare dopo che sia 5 anni fa che dopo l'alluvione di 3 anni fa non sia ancora stata sistemata la strada della "Conca Verde" che collega Savona a Cadibona.

"Sono anni che subiamo promesse da parte delle amministrazioni che si sono succedute, ci è stato detto che avevano dato mandato ad una ditta per fare i lavori, ma dopo la terza volta non ci crediamo più - spiega Bova - chiediamo che intervengano al più presto. Era stata data la possibilità di allargare anche la strada ma da parte del comune non era mai stato registrato interesse".

Il comune nel dicembre 2020 aveva stanziato 280mila euro e nel novembre 2021 aveva deciso di investire 500mila euro, finanziati grazie ad un contributo ministeriale (per un totale di 1 milione e 425mila stanziati dal Ministero dell'Interno), per via alla Strà, nel percorso che si sviluppa a monte della località Conca Verde e in un breve tratto in prossimità del Forte di Monte Ciuto, che lo scorso 23-24 novembre 2019 a causa della violenta alluvione era stato interessato da dissesti (la strada era scivolata verso il basso per circa metà della carreggiata, per una lunghezza di 50-60 metri a circa 800 metri dal bivio con la SP29 presso Cadibona) che avevano completamente impedito il transito di automezzi e che aveva comportato la chiusura al transito.

La ditta alla quale erano stati affidati i lavori dovrà quindi realizzare interventi per ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza della strada nei tratti interessati dai cedimenti del corpo stradale, del ciglio di valle e dei dissesti a monte.

I dissesti si erano verificati in 3 punti procedendo lungo la strada in via alla Stra e uno in prossimità del Forte. Con la circolazione che era stata interdetta ai veicoli e ai pedoni all'altezza della diramazione della via Alla Strà alle intersezioni con la Via N.S. Del Monte (presso località ”Monte Ciuto”) e Via Nazionale Piemonte e Via Cimamontata (presso l'abitato di Cadibona), nonché alle intersezioni con Via F.lli Grondona e Via Bonini.

Nel settembre dello scorso anno, come già avevano fatto tre anni fa, un gruppo di cittadini aveva effettuato una raccolta firme, denunciando la problematica e consegnandole al Prefetto, al Questore, all'ex sindaco Ilaria Caprioglio e alle forze delle ordine.

La scorsa inoltre è stata firmata dal comandante della polizia locale Igor Aloi un'ordinanza di divieto dal 15 giugno di circolazione per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, nel tratto di via Alla Strà a partire dall'intersezione con Via Valcada.

"Dovrebbero partire i lavori per la prima frana, sono stati affidati, sugli altri interventi abbiamo visto i progettisti e bisognerà partire con la fase progettuale, la tempistica in quel caso è un po' più lunga" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Però la pazienza dei cittadini sembra essere finita e la preoccupazione si fa sentire.