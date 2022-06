Emergenza idrica, anche ad Albissola attiva l'ordinanza anti sprechi d'acqua

Come a Sassello, Stella, Calizzano, Giusvalla, Toirano, Varazze, Cairo, Spotorno, anche Albissola ha deciso di dar vita ad un'ordinanza per evitare gli sprechi dell'acqua.

La crisi idrica sta infatti diventando un problema nazionale e anche il savonese sta pagando le conseguenze della mancanza di precipitazioni, con alcuni sindaci che stanno adottando le ordinanze per limitare il consumo.

Da lì la decisione anche del sindaco albissolese Gianluca Nasuti di intervenire sia per l'andamento climatico degli ultimi mesi che per la nota dei giorni scorsi di Ireti che ha riscontrato attualmente ingenti criticità di approvvigionamento dell'acquedotto che alimenta tutto il comune, invitando l'amministrazione comunale a adottare i provvedimenti finalizzati all'eliminazione degli sprechi e al contenimento dei consumi.

Il primo cittadino ha così ordinato a tutti gli utenti del Comune di Albissola Marina, con decorrenza immediata, di astenersi dall'utilizzare l'acqua potabile per il riempimento delle piscine e impianti simili, non di pubblico utilizzo e il lavaggio degli autoveicoli, cicli, motocicli, ad esclusione delle ditte di autolavaggio mezzi autorizzate.

"Si raccomanda di utilizzare l'acqua erogata dall'acquedotto comunale esclusivamente per i fini domestici, con l'accortezza di limitarne il consumo allo stretto necessario. In particolare si invitano i concessionari degli stabilimenti balneari e sensibilizzare la clientela al fine di limitare il più possibile l'uso di acqua potabile fornita da civico acquedotto con particolare riguardo alle docce in prossimità della battigia o del trespolo di salvataggio" conclude Nasuti nell'ordinanza.