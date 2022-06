Savona, non rispettano gli orari di funzionamento degli erogatori di vincite: sanzionate 4 sale scommesse e 2 sale giochi/videolottery

Controlli del polizia locale di Savona nelle Sale scommesse. Nel corso delle ultime settimane gli agenti hanno intensificato i controlli all'interno delle sale da gioco e scommesse presenti sul territorio cittadino.

Gli agenti hanno verificato il rispetto delle stringenti normative settoriali con lo scopo di monitorare la conduzione delle attività e garantire la sicurezza della clientela.

Quattro sale scommesse, una sala giochi e una sala videolottery sono state sanzionate per non avere rispettato gli orari di funzionamento degli apparecchi erogatori di vincite in denaro.

Sanzione pecuniaria e segnalazione alla Questura savonese inoltre anche a carico del titolare di una sala scommesse, nella quale era stata accertata la presenza di un minorenne che, a seguito del controllo, era risultato in possesso di un ticket di giocata.

L'esercente rischia la chiusura della attività per 15 giorni. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.