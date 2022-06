Genoa, capitan Criscito ai saluti, c'è la rescissione: "Le nostre strade devono dividersi ancora, purtroppo non per mia scelta"

La stagione 2022/'23 del Genoa non comincerà con l'ormai storico capitano Domenico Criscito. A comunicarlo con una nota che giunge come un fulmine a ciel quasi sereno, visto il conturbato periodo dello scorso inverno, è la stessa società di Villa Rostan: "Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!".

Si concretizza così un addio che sembrava potesse essere imminente, come detto, già nella scorsa sessione di mercato invernale, quando l'esterno classe 1986 aveva attirato le attenzioni del Toronto FC in MLS. Qualche partita di troppo fuori dalle scelte del tecnico Blessin, le domande e i dubbi da parte dei tifosi dissipate poi dal ritorno in pianta stabile nell'undici nelle ultime travagliate giornate dove i rossoblù non sono riusciti a raggiungere la salvezza. Un risultato su cui ha pesato non a sufficienza il rigore segnato contro la sua ex Juve, superato sul piatto della bilancia dall'errore dagli undici metri al 96' nel derby contro la Samp.

Ma le pagine scritte con "Mimmo", arrivato adolescente e ora andatosene da padre di famiglia, sul libro del Vecchio Balordo meritano ben altri ricordi: dal ritorno in serie A all'Europa conquistata agli ordini del suo mentore Gasperini, passando per le tante salvezze, anche quelle più complicate.

"Non avrei immaginato né voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole… Le nostre strade devono dividersi ancora una volta purtroppo non per mia scelta. Spero solo sia per il bene di questa squadra, di questi colori e di questo nuovo progetto" ha scritto Criscito sui propri canali social.

"Ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c'è niente da fare, i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore: ho gioito, lottato, sofferto per te e ho dato sempre il massimo. Mi dispiace non aver raggiunto l'obiettivo ma ti auguro di volare in alto nei mesi e anni avvenire - ha aggiunto - Il mio è un arrivederci, sicuramente non tornerò come giocatore ma spero di tornare e di contribuire al tuo successo".

"Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questi dieci anni rossoblù, a partire dai compagni di squadra fino ad arrivare alle persone che lavorano in sede. Ma un grazie speciale va alla Nord, perché grazie a voi sono diventato genoano. Per sempre nel mio cuore" conclude Criscito.