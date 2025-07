Famiglia rientrata dal Vietnam e "rimpallata" tra Albenga e Borghetto, il Pd ingauno: "Episodio delicato trasformato in passerella mediatica"

"In un momento in cui le istituzioni dovrebbero agire con trasparenza, responsabilità e umanità, la gestione del caso della famiglia proveniente dal Vietnam (e regolarmente iscritta all'AIRE) da parte del sindaco di Borghetto Santo spirito lascia sbigottiti. Un episodio delicato, umano, trasformato in passerella mediatica. È inaccettabile. È politica fatta con superficialità, senza rispetto, usata per fare propaganda sulla pelle di chi merita attenzione e cura". Lo afferma, attraverso una nota stampa, la sezione di Albenga del Partito Democratico.

"Quando si parla di accoglienza e diritti, servono competenza e serietà, non visibilità - si legge ancora nella nota - La scelta, purtroppo è invece ricaduta sul clamore non sulla responsabilità. Questo è il vero problema, che evidenzia la vera natura di un centrodestra sempre più distaccato dalla realtà. In questo quadro surreale vogliamo invece ringraziare Marta Gaia per la sua prontezza. Non era tenuta a intervenire (la legge attribuisce al Comune dell'ultima residenza la prima presa in carico), eppure lo ha fatto con discrezione, intelligenza e un senso civico che fa la differenza. Si è mossa senza proclami, con umanità e concretezza: ha fatto ciò che andava fatto, punto".