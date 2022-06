Savona, Vetrine d’artista in Banca Carige: il 5 luglio inaugura la mostra di Vincenzo Rossi

Vincenzo Rossi inaugura la sua mostra nell’ambito dell’iniziativa “Vetrine d’artista” presso la sede di Banca Carige, ex Carisa, in corso Italia a Savona, il 5 luglio alle 10. L’esposizione, curata dalla critica d’arte e presidente dell’associazione Aiolfi no profit Silvia Bottaro, rimarrà visitabile fino al prossimo 2 agosto.

Energia vitale, amore per la sua terra di Liguria: questo è Vincenzo Rossi, di professione architetto a Genova. Il suo “fare” pittura lo porta a indagare spazi, luci, aspetti ligustici (da Noli a Varigotti, ricordando che altri artisti si sono interessati a questa porzione di costa ligure. Il ricordo corre, per esempio, a Eso Peluzzi e a Sergio Palladini), dove l’architettura diventa la parola che determina, in un certo modo, chi siamo e chi non siamo.

“Nell’arte, il Nostro va al di là del compimento che la sua professione impone: ci sono immagini, anche, spiazzanti, finanche provocatorie che ci conducono alla sua poetica, in qualche modo, concettuale – spiega la curatrice Bottaro -. Le emozioni corrono di disegno in disegno, di quadro in quadro, sono invenzioni della nostra esistenza in un infinito ritorno. Sono sguardi di un narratore molto delicato tra segno, ritmo e una sorta di lirismo cromatico particolarmente personale. A ben guardare si avvertono tormenti e speranze nella sua ricerca, probabilmente, di un mondo ‘diverso’”.

“Paesaggi, personaggi che rimandano alla lezione di certa pittura medievale, tramutata da Rossi in una ‘sua’ alchemica spiritualità terrena. Lui stesso definisce il suo lavoro in questo modo: si sviluppa preferibilmente in ricerche su ‘spazi senza figure’ o su ‘figure senza spazio’", conclude la curatrice.