Albenga, incendio nella notte a San Fedele: in fiamme un appartamento

Nel cuore della notte è andato a fuoco un appartamento su due livelli ad Albenga, in via Manfro e Merlino, nella frazione di San Fedele, per cause ancora da accertare.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 da un’abitante del complesso e immediatamente la macchina dei soccorsi si è attivata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 2 squadre provenienti da Albenga, con autobotte e autoscala, una da Finale Ligure e una da Savona, 3 squadre della Protezione Civile di Albenga, i Carabinieri, l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca della sezione di Garlenda.

Vista l’entità dell’incendio, è stato necessario evacuare le abitazioni del complesso per mettere in sicurezza persone e animali fino a che i tecnici non dichiareranno nuovamente agibili i locali.

L’occupante dell’appartamento andato a fuoco, una donna di circa 80 anni, ha riportato un’ustione al braccio ed è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per le attività di spegnimento dell'incendio.

IN AGGIORNAMENTO