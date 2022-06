Anche il Comitato Savonese Acqua Bene Comune e Attac Savona al fianco dei lavoratori di Tpl (FOTO)

Anche una delegazione del Comitato Savonese Acqua Bene Comune e di Attac Savona ha partecipato questa mattina al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori di Tpl portando non solo la solidarietà, ma anche e soprattutto la condivisione della loro lotta.

"La delegazione ha ricordato che anche il trasporto pubblico locale, oltre che la gestione dei rifiuti e dell'acqua, è stata sottoposta nel 2011 a referendum nel quale oltre 130.000 savonesi e 27 milioni di italiane e italiani hanno detto no alla privatizzazione dei nostri servizi pubblici locali - dichiarano dal Comitato Savonese Acqua Bene Comune e da Attac Savona - I nostri amministratori locali di questo si devono ricordare nel momento in cui devono decidere! Come abbiamo sconfitto il tentativo del governo Draghi di privatizzare con il Ddl Concorrenza così sconfiggeremo, ancora una volta, il tentativo di farlo a livello locale".