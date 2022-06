Aggressioni e rotture vetri sui mezzi Tpl, Filt Cgil: "Basta proclami, il personale ha bisogno di supporto"

"Basta proclami, metronotte o non metronotte, abbiamo bisogno di personale che dia supporto all'autista, non solo per la lotta all'evasione ma anche per avere un aiuto per i lavoratori".

Non le manda a dire Massimo Nari, Filt Cgil, dopo l'ultima aggressione avvenuta ieri pomeriggio sulla linea 77 Vellego-Albenga, nella quale un giovane, classe 2005, è stato ferito all'addome in seguito a una colluttazione con un uomo di nazionalità straniera.

Secondo quanto riferito, la rissa si è svolta sull’autobus di linea dove lo straniero si è rifiutato di indossare la mascherina. È seguita una discussione tra l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, e l’autista che cercava di far rispettare l’obbligo, ma la situazione è scappata di mano. Il giovane 16enne, nel tentativo lodevole di calmare lo straniero, si è messo in mezzo e purtroppo ha avuto la peggio. È rimasto infatti ferito con la bottiglia all’addome e al braccio dall’uomo straniero. La bottiglia si è rotta nell’urto causando ferite profonde, ma fortunatamente senza intaccare gli organi vitali.

Un ulteriore atto violento sui mezzi di trasporto pubblico locale, dopo le aggressioni subite sulla linea 40/ da un'autista a Savona e le due avvenute tra martedì e giovedì scorso all'altezza di Noli. In quel caso si era verificata anche una minaccia con un coltello.

"Tutto questo ci preoccupa. Non abbiamo ancora iniziato la stagione e siamo già a questi punti, vogliamo capire che intenzioni ha l'azienda e vorremmo che si aprisse al più presto come fatto la stagione passata, un piano per la sicurezza insieme al Prefetto, al Questore e alle forze di polizia - ha continuato Nari - Non è più un problema d'orario, le aggressioni, gli atti vandalici, avvengono mattino, pomeriggio e sera, le linee sono sempre le stesse quelle interessate, non penso che ci voglia troppa scienza per intervenire".

Nella giornata di ieri dei giovani avrebbero inoltre rotto i vetri di un autobus della linea 40 Finale-Andora.

Nei giorni scorsi invece nell'ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio attivati da inizio anno dal Questore di Savona per il progetto “sicurezza integrata” con lo scopo di prevenire episodi di aggressione ai danni degli autisti dei mezzi pubblici, sono partiti specifici servizi di prevenzione che, periodicamente, pattuglieranno le linee più a rischio e le fermate o i capolinea maggiormente frequentati della città.

Questo servizio verrà realizzato a Savona in attesa che sia totalmente operativo il sistema di sorveglianza sui mezzi pubblici attraverso le guardie giurate, a queste ultime e a diversi autisti di linea saranno inoltre dedicati alcuni incontri con poliziotti specializzati in controllo del territorio.