Altare, il comune raccomanda un uso consapevole dell'acqua: "Monitoraggio costante"

Il comune di Altare raccomanda un uso consapevole dell'acqua: "La situazione dell'approvvigionamento idrico è in monitoraggio costante, motivo per cui si fa importante evitare gli sprechi e adottare pratiche di buon senso come, ad esempio, limitare l'irrigazione di orti e giardini e se possibile evitare il riempimento delle piscine private e il lavaggio di autoveicoli" spiega sul sito istituzionale il sindaco Roberto Briano.

"In generale evitare tutte le attività che non sono strettamente necessarie, per non trovarci più avanti nella condizione di dover prendere provvedimenti" conclude il primo cittadino.

Il sindaco per il momento non ha emesso nessuna ordinanza, ma suggerisce di limitare l'utilizzo dell'acqua per lo stretto necessario.