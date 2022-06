Le Segreterie Sindacali Provinciali dei Trasporti ricevute in Provincia (FOTO)

La Provincia di Savona, anche a seguito dell'Assemblea Soci TPL che si è svolta ieri in azienda, ha ospitato questa mattina l'incontro con i rappresentanti delle Segreterie Sindacali Provinciali dei Trasporti (FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, RSU TPL Linea S.r.l.) alla presenza del Presidente della Provincia, dei Consiglieri della Commissione Consiliare Provinciale TPL Linea e in rappresentanza dei rispettivi Comuni di Alassio, Loano, Albisola, Garlenda e Cosseria, e dei Sindaci dei Comuni di Savona e Finale Ligure.



L'incontro di oggi è stato convocato in risposta alle preoccupazioni espresse dai Sindacati sul Piano Industriale e al tempo stesso si è reso necessario per ribadire la netta e unitaria posizione dei soggetti coinvolti tutti che stanno lavorando con l'obiettivo di un progetto di Trasporto pubblico il più possibile condiviso e basato su scelte congiunte.



Nella giornata di ieri l'Assemblea dei Soci ha deliberato all'unanimità sia il Piano Industriale, sia il Bilancio della Società, con una partecipazione di oltre il 94% del capitale sociale dell'Azienda.

Due documenti fondamentali: da un lato il documento economico-finanziario del Bilancio 2021 che fotografa una annualità complicata ma conferma una situazione solida dal punto di vista patrimoniale (nonostante le difficoltà del periodo pandemico) e ottenuta anche grazie all'importante lavoro fatto sul Territorio da tutti i livelli di rappresentanza; dall'altro il Piano Industriale che permette una programmazione sul lungo periodo e di poter procedere al prossimo step per l'avvicinamento verso l'affidamento in house del Servizio.

Il Piano Industriale prevede tra gli altri una serie di obiettivi: nessuna variazione dei livelli occupazionali, una serie di investimenti del parco mezzi con la sostituzione di oltre 100 autobus, il mantenimento e implementazione dei sevizi aggiuntivi come ad esempio i servizi scolastici.



Il tavolo di oggi rappresenta il mezzo giusto per la condivisione e il dialogo sia sulle necessità dei lavoratori sia la messa a progetto di un servizio il più possibile completo e al servizio dei fruitori, permettendo altresì di conoscere a fondo le linee di indirizzo che intendono intraprendere i Soci per affrontare le scelte future attraverso piani di rinnovamento e riqualificazione.



Le Segreterie Sindacali hanno dato risalto e messo l'accento sulle questioni su cui è necessario mantenere alta l'attenzione e sulle quali bisognerà lavorare per poter arrivare a soluzioni condivise e valide: tra tutte il recupero e la prevenzione dell'evasione, la gestione dei servizi aggiuntivi, la garanzia occupazionale per il personale e la sicurezza prima di tutto (prioritaria la prevenzione e risoluzione del rischio di episodi di violenza come quelli degli ultimi mesi). Tutti temi che anche gli Amministratori concordano essere di fondamentale importanza e su cui sicuramente si cercherà di arrivare a soluzioni mirate e utili.



In previsione del completamento degli ultimi atti che gli uffici di Provincia - per quanto di competenza come Ente affidante - e gli uffici di TPL stanno preparando, e in previsione di concludere la predisposizione degli adempimenti necessari relativi all'art. 34 e al contratto di servizio, il Presidente Olivieri ha proposto un prossimo incontro prima della fine di luglio per poter condividere quanto fatto e quanto ancora necessario, mantenendo così un dialogo e confronto aperto su queste delicate tematiche.